В Ростовской области в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса

В момент аварии в автобусе было 34 пассажира. Фото: ГИБДД области.

В воскресенье, 27 мая, в 23.20 в Чертковском районе Ростовской области в ДТП попал рейсовый автобус с пассажирами, следовавший из Каменска-Шахтинского в Воронеж.

— Водитель, управляя автобусом «Ван Хул», по предварительным данным, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на металлическое бетонное ограждение, — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции области.

Очевидец сообщил, что во время ДТП водитель потерял сознание.

В момент аварии в автобусе было 34 пассажира. Травмы получили 58-летний водитель и 56-летний пассажир.

Пассажиров рассадили по другим автобусам и они дальше продолжили путь.

Напомним, в Ростовской области в отношении 40 сотрудников ГИБДД завели уголовное дело за создание организованной преступной группы.

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