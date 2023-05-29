За более чем 600 миллионов рублей в Ростове муниципальный перевозчик закупит 25 автобусов

Низкопольные автобусы должны быть поставлены до 15 июля. Фото: Дмитрий Кутепов

Муниципальное транспортная компания «Ростовпассажиртранс» намерена закупить в лизинг на 60 месяцев 25 автобусов за 642 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

В проекте контракта отмечено, что низкопольные автобусы должны быть поставлены до 15 июля.

В технических требованиях к машинам отмечено, что они должны быть 2022 или 2023 года выпуска и иметь пробег не более трех тысяч километров, а также экологический класс двигателя пятый. Всего вмещать пассажиров от 95 до 115, от 24 до 34 из которых — сидячих мест. При этом не менее одного места должно быть отведено для маломобильных граждан. Во всех машинах должны быть установлены системы видеонаблюдения, а также кондиционеры как для пассажиров, так и для водителей.

Напомним, что всего до конца 2023 года в Ростове планируют закупить более 100 новых автобусов.

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