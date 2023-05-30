Власти Ростова предложили изменить схему автобусного маршрута № 38

Фактически схему маршрута предложили сократить. Фото: администрация Ростова.

Департамент транспорта Ростова выставил на голосование предложение горожан изменить схему автобусного маршрута № 38 «Главный автовокзал – Институт сервиса». Информация об этом размещена на сайте «Активный ростовчанин».

Власти предложили сократить маршрут, сделав проезд до Главного автовокзала по улице Красноармейской. Сейчас автобус идет по проспекту Буденновскому до улицы Береговой, затем по ней следует до проспекта Сиверса, и затем по нему до Главного автовокзала.

Напомним, что ростовский муниципальный перевозчик «Ростовпассажиртранс» в лизинг закупит 25 автобусов. На это они выделили более 600 миллионов рублей.

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