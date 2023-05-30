На Южном объезде Ростова установят камеры фотовидеофиксации

Дорожники намерены до 2027 года расширить до четырех полос трассу «Ростов – Таганрог – граница с ДНР» Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области на Южном подъезде к донской столице появятся новые камеры фотовидеофиксации нарушений скоростного режима. Таким образом в компании «Упрдор Москва — Волгоград» намерены снизить аварийность на дороге.

В компании отметили, что также они намерены установить знаки с поэтапным ограничением скорости на аварийно-опасных участках дороги.

Также дорожники намерены до 2027 года расширить до четырех полос трассу «Ростов – Таганрог – граница с ДНР». Сейчас там фиксируется увеличение потока в три раза и магистраль действует в режиме перегруза.

Напомним, что с 1 июня и до 30 сентября у пассажиров ростовских автобусов будет возможность сэкономить 8 рублей на одной поездке в автобусе.

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