Где не будет света в Ростове 2 июня

2 июня в Ростове без света останутся жители сразу нескольких улиц, сообщается на сайте АО «Донэнерго». Фото: Алексей ФОКИН (фото)

2 июня в Ростове отключат электроэнергию. Без света останутся жители сразу нескольких улиц, сообщается на сайте «Донэнерго».

Не смогут воспользоваться электроприборами жители домов, расположенных по адресам: переулок Кирилловский, 1-9, 2-38; улица Сарьяна, 75-105; улица 45-я линия, 13-39, 40-54; улица 41-я линия, 20-28, 17-23. У них света не будет с 9.00 до 17.00.

У ростовчан, проживающих по следующим адресам, свет отключат с 9.00 до 16.00. Это касается тех, кто живет на улице Подтелкова, 33-51; в переулке Сухумском, 2, 18; на улице Таврической, 2-20, 1-31; а также в переулке Джамбульском, 13, 17А, 18-22, 22А и на улице Пермской, 3-43, 2-46.

Во всех случаях, как сообщили коммунальщики, света не будет из-за техобслуживания оборудования.

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