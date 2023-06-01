Эксперты МЧС назвали причины задымления в гостинице Ростова-на-Дону

Задымление началось в бытовке на первом этаже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Задымление в гостинице Ростова-на-Дону, предварительно, произошло из-за разгерметизации канистры. Уточнения по происшествию поступили от пресс-службы донского управления МЧС России по Ростовской области.

- Произошла разгерметизация канистры с кислородным растворителем для стирки белья. Возгорания нет, угрозы нет, - подчеркнули в МЧС.

Ранее стало известно, что из-за дыма из здания парка отеля (Буденновский, 59) эвакуировали 80 человек: 50 посетителей и 30 человек персонала. На месте происшествия задействовали звено газодымозащитной службы. Добавим, задымление началось в бытовке на первом этаже.

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