В Ростове прогнозируют выпадение за сутки 30 миллиметров осадков

По данным синоптиков, которые приводит горадминистрация, в это день возможно выпадение 30 миллиметров осадков. Фото: Дмитрий Кутепов

В администрации Ростова предупредили горожан о том, что 1 июня в донской столице возможны сильные дожди с грозой, градом и сильным ветром, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду.

По данным синоптиков, которые приводит горадминистрация, в это день возможно выпадение 30 миллиметров осадков.

Отметим, что из-за сильных дождей в Ростове могут оказаться подтоплены низменные участки, подвалы и цокольные помещения.

Также могут падать деревья, рекламные и другие плохо закрепленные конструкции, провода и столбы.

Напомним, что в Ростове запретили проводить массовые мероприятия во время непогоды. Также в городе должны во время ненастья закрывать спортивные площадки и стадионы.

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