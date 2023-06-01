В Ростове прогнозируют выпадение за сутки 30 миллиметров осадков

По данным синоптиков, которые приводит горадминистрация, в это день возможно выпадение 30 миллиметров осадков.
Фото: Дмитрий Кутепов
В администрации Ростова предупредили горожан о том, что 1 июня в донской столице возможны сильные дожди с грозой, градом и сильным ветром, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду.
По данным синоптиков, которые приводит горадминистрация, в это день возможно выпадение 30 миллиметров осадков.
Отметим, что из-за сильных дождей в Ростове могут оказаться подтоплены низменные участки, подвалы и цокольные помещения.
Также могут падать деревья, рекламные и другие плохо закрепленные конструкции, провода и столбы.
Напомним, что в Ростове запретили проводить массовые мероприятия во время непогоды. Также в городе должны во время ненастья закрывать спортивные площадки и стадионы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что делать, если объявили штормовое предупреждение, рассказали в МЧС Ростовской области
О том, какие правила поведения надо соблюдать при объявлении штормового предупреждения, мы спросили в донском МЧС (подробности)