В Ростове рядом с проспектом Стачки выставили на торги земельный участок с самозастроем

Карта градостроительного зонирования, где отмечен продаваемый участок. Фото: администрация Ростова.

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова выставил на торги земельный участок в Железнодорожном районе города рядом с проспектом Стачки на улице Шмидта, 26А.

Там находится трехэтажный жилой дом, которое в 2022 году признали самозастроем. Новый владелец земли будет обязан за свой счет снести незаконное здание. На это у него будет 12 месяцев с момента, как он подпишет контракт.

За земельный участок площадью 449 кв метров власти хотят выручить более семи с половиной миллионов рублей. При этом они отмечают, что цену выставили с учетом затрат покупателя на снос здания.

Торги пройдут 7 июля. Для участия в нем можно подать заявку до 3 июля.

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