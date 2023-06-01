Ливни с градом в Ростовской области уничтожили 10 тысяч га посевов

Сейчас ведется сев яровых, технических и кормовых культур Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области ливни с градом повредили 10 тысяч га посевов, но это не оказало существенного влияния на будущий урожай. Об этом на пресс-конференции рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

- Погода оказывает благоприятное воздействие на посевы, но есть, конечно, и проблемы. Например, после града кое-где поля полегли. Если взять в процентном отношении, около 0,3 % посевных площадей, порядка 10 тысяч га. Те погодные условия, которые существуют, не нанесли вреда сельхозтоваропроизводителям, - подчеркнул Виктор Гончаров.

Чиновник отметил, что в Ростовской области «умеют работать при любой погоде».

- Агропромышленный комплекс региона научился работать при любых погодных условиях. Каждый год у нас были различные катаклизмы, но мы находили возможность нивелировать даже засуху и пыльные бури. Технологии позволяют меньше зависеть от погоды. Селяне с климатическими вызовами справляются, - сказал Виктор Гончаров.

По данным властей, в регионе к этому моменту обработали уже 1,5 млн га, это 85 % площадей. Ведется сев яровых зерновых, технических и кормовых культур, а также овощей и картофеля.

Ближе к концу мая лидерство по объемам засеянных земель удерживал Зерноградский район. На втором месте находились азовские хозяйства, на третьем - Целинский район. В ряде территорий Дона уже превысили плановые показатели по севу яровых.

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