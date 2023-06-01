Близким погибшая женщина запомнилась, как светлый и добрый человек.
Фото: Дмитрий Кутепов
В Батайске 2 июня простятся с погибшей при крушении трибун на Гребном канале. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» сообщила близкая подруга женщины. Прощание пройдет в 12 часов дня в Князь-Владимирском храме на улице Максима Горького, 297Н.
Трагедия произошла 30 мая на территории спорткомплекса на улице Пойменной. Из-за сильного порыва ветра обрушилась трибуна. Больше 30 человек, в том числе дети, получили различные травмы и были госпитализированы. Лариса (прим. – имя изменено) получила травмы, от которых скончалась на месте.
Близким погибшая женщина запомнилась, как светлый и добрый человек. Она была не только опытным инструктором по йоге, но и любящей мамой двоих сыновей.
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