Близким погибшая женщина запомнилась, как светлый и добрый человек. Фото: Дмитрий Кутепов

В Батайске 2 июня простятся с погибшей при крушении трибун на Гребном канале. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» сообщила близкая подруга женщины. Прощание пройдет в 12 часов дня в Князь-Владимирском храме на улице Максима Горького, 297Н.

Трагедия произошла 30 мая на территории спорткомплекса на улице Пойменной. Из-за сильного порыва ветра обрушилась трибуна. Больше 30 человек, в том числе дети, получили различные травмы и были госпитализированы. Лариса (прим. – имя изменено) получила травмы, от которых скончалась на месте.

Близким погибшая женщина запомнилась, как светлый и добрый человек. Она была не только опытным инструктором по йоге, но и любящей мамой двоих сыновей.

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(Подробности)