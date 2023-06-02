Из-за разлива нефтепродуктов в Ростовской области перекрыли трассу «Таганрог — Федоровка»

Запрет проезда установлен непосредственно на дороге между селами Федоровка и Ефремовка в Неклиновском районе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 2 июня, в Ростовской области запретили проезд по трассе «Таганрог — Федоровка», сообщили в региональном минтрансе.

— Данные меры приняты в связи с разлитием нефтепродуктов на проезжую часть автодороги, — отметили в ведомстве.

Отметим, что запрет проезда установлен непосредственно на дороге между селами Федоровка и Ефремовка в Неклиновском районе.

В минтрансе предложили вариант объездного маршрута по дороге «Ростов — Таганрог», но он значительно увеличит время в пути. Потому перед выездом необходимо это учитывать.

Движение откроют, как только с дороги уберут разлитые нефтепродукты.

Напомним, что депутаты Законодательного собрания Ростовской области предложили заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину провести реконструкцию федеральной трассы М-4 «Дон», прежде всего расширив ее. Сейчас магистраль не справляется с пассажиропотоком и на многих участках образуются пробки.

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