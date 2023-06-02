Из-за хлопка газа в Ростове в квартире обрушились перегородки между комнатами

По предварительным данным, в квартире никто не пострадал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 2 июня, в Ростове-на-Дону, на проспекте Соколова, 92, на девятом этаже в девятиэтажке произошел хлопок газа, сообщили в региональном МЧС.

В одной из квартир произошел хлопок газа, после чего из-за этого вспыхнул пожар. В 12.57 его потушили. В итоге выгорело 10 кв метров квартиры. При этом обрушились межкомнатные перегородки.

По предварительным данным, в квартире никто не пострадал.

Напомним, что в Ростовской области из-за разлива нефтепродуктов перекрыли участок трассы «Таганрог — Федоровка». Объезжать в региональном минтрансе предложили по трассе «Ростов — Таганрог».

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