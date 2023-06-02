В Ростове будут судить мужчину, забившего до смерти брата

На допросе мужчина признал свою вину полностью.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Ростове перед судом предстанет 39-летний мужчина, которого обвиняют в жестоком избиении родного 33-летнего брата, что в итоге привело к его гибели. Об этом сообщили в региональной пресс-службе следкома.
По данным правоохранителей, в январе 2022 года в одном из домов на 39-й Линии ссора двух братьев закончилась трагедией. Пьяный старший брат жестоко избил руками, а также ударил его ножом.
Травмированного мужчину отвезли в больницу. Но, несмотря на все старания медиков, в марте прошлого года он скончался.
Во время допроса обвиняемый во всем признался. Сейчас он находится под стражей и ожидает суда.
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