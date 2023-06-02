Ростовчанина, жестоко зарезавшего знакомого, будут судить

ОТ полученных травм мужчина скончался на месте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове будут судить 50-летнего жителя Хабаровского края, обвиняемого в жестоком убийстве знакомого в январе 2023 года. Об этом сообщили в областной пресс-службе Следкома.

По данным следователей, убийство произошло в квартире на проспекте Шолохова. Там пьяный мужчина поссорился с 61-летним знакомым. Ему он нанес множество ударов ножом в голову, шею и туловище.

От полученных травм мужчина сразу же скончался. А подозреваемого задержали на месте.

Уголовное дело уже поступило в суд. По обвинению в убийстве мужчине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, также в скором времени перед судом предстанет 39-летний житель Ростова, обвиняемый в забитии до смерти 33-летнего брата.

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