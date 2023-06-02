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НовостиОбщество2 июня 2023 19:33

В Батайске больше ста человек пришли проститься с погибшей женщиной при крушении трибун

Похороны ростовчанки прошли 2 июня в полдень
Лейла МИРИШОВА
Похороны прошли 2 июня в полдень

Похороны прошли 2 июня в полдень

Фото: Дмитрий Кутепов

В Батайске больше ста человек пришли проститься с 45-летней женщиной, которая погибла во время крушения трибун. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» сообщила знакомая покойной.

На похороны пришли не только родственники и близкие люди, но и неравнодушные горожане. В последний путь женщину проводили 2 июня в полдень в Князь-Владимирском храме на улице Максима Горького, 297Н.

Напомним, что 45-летняя женщина погибла во время крушения трибуны 30 мая на Гребном канале. Из-за сильного порыва ветра конструкция для зрителей перевернулась. В результате трагедии пострадали больше 30 человек, в числе которых были дети.

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(Подробности)