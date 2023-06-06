В Ростовской области в оборот вновь поступили банкноты 5 и 10 рублей

Образцы новых купюр. Фото: региональная пресс-служба Центробанка.

В Ростовскую область поступила партия новых купюр достоинством 5 и 10 рублей. Их уже развезли по коммерческим банкам, сообщили в региональной пресс-службе Центробанка.

Напомним, что пятирублевые и и десятирублевые банкноты использовались в России долгое время. Но из-за их быстрого износа их вывели из оборота. Пятирублевки — в 1998 году, десятирублевки — в 2004 году.

— Сейчас пятирублевая и десятирублевая купюры усилены слоем специального лака, который продлевает срок службы таких денег, — отметила управляющая донским отделением Банка России Наталья Леонтьева.

Отметим, что появление новых бумажных купюр никак не скажется на обороте металлических. Они как были, так и останутся.

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