В Ростовской области всем семьям хватает денег на еду

Уровень общей безработицы в регионе составил лишь 3,5%. Фото: Иван МАКЕЕВ

По результатам опроса, проведенного среди жителей Ростовской области, в регионе не осталось семей, которым бы не хватало денег на еду. Об этом журналистам рассказала руководитель Ростовстата Марина Самойлова.

- Доля домохозяйств, заявивших об отсутствии денег на еду, в Ростовской области всегда была невелика, - отметила специалист. - Так, в 2016 году, было всего 0,6% от общего числа. По итогам же прошлого года таких домохозяйств у нас нет вообще.

Специалист пояснила, что такая позитивная тенденция может быть связана с тем, что с 2016 году в донском регионе производство отдельных продуктов питания выросло более чем на 30%. При этом уровень общей безработицы в регионе составил лишь 3,5%, что ниже средних значений как по Южному федерального округу, так и по России.

В то же время в целом по стране за чертой бедности оказались в 85% случаев именно те семьи, которые решили завести третьего ребенка. Напомним, всего в Ростовской области в 2022 году проживали 432 тысячи жителей с доходами ниже прожиточного минимума.

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