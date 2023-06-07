В Ростове средняя зарплата ректоров ЮФУ и ДГТУ оказалась ниже, чем у заместителей

Среди главных бухгалтеров трех вузов самой высокооплачиваемой оказалась Людмила Маслинская из РГЭУ (РИНХ) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство трех вузов Ростова опубликовало информацию о доходах своего руководства за 2022 год — ЮФУ, ДГТУ и РГЭУ (РИНХ). Как оказалось, в двух вузах руководители получают зарплату ниже своих подчиненных.

В ЮФУ ректор Ирина Шевченко в среднем получает зарплату 457 тысяч рублей. При этом проректор по научной и исследовательской деятельности Анатолий Метелица зарабатывает 466 тысяч рублей. Президент учебного заведения Марина Боровская зарабатывает 174 тысячи рублей.

В РГЭУ (РИНХ) ректор Елена Макаренко имеет среднюю зарплату 409 тысяч рублей. А проректоры по учебной работе Василий Боев и по научной работе и инновациям Наталья Вовченко — по 402 тысячи рублей.

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи получает 344 тысячи рублей. При этом проректор по стратегическому и цифровому развитию Андрей Мозговой зарабатывает 400 тысяч рублей.

Среди главных бухгалтеров трех вузов самой высокооплачиваемой оказалась Людмила Маслинская из РГЭУ (РИНХ). Она зарабатывает 398 тысяч рублей в месяц.

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