В Ростовской области легковой автомобиль сбил мотоциклиста

В результате ДТП 45-летний мотоциклист получил травмы. Фото: Госавтоинспекция области.
В среду, 7 июня, в 8.00 в городе Шахты Ростовской области произошло ДТП с участием автомобиля «Лада Гранта» и мотоцикла «Рейсер», сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции области.
По данным ГИБДД, 66-летний водитель «Лады» при выезде с прилегающей территории не пропустил мотоцикл, из-за чего произошла авария.
В результате ДТП 45-летний мотоциклист получил травмы и его отвезли в больницу.
Напомним, что в селе Дубовское автомобиль «Лада 212140» сбил девочек 5 и 14 лет. По предварительным данным, водитель не пропустил детей на пешеходном переходе.
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