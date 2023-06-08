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НовостиОбщество8 июня 2023 7:27

В Ростове лук подорожал до 100 рублей

Оптовая цена на продуктовых базах на него поднялась с 35 до 55 рублей
Дмитрий Кутепов
В сетевых магазинах стоимость лука колеблется в районе 85 рублей.

В сетевых магазинах стоимость лука колеблется в районе 85 рублей.

Фото: Дмитрий Кутепов

В магазинах Ростова репчатый лук подорожал до 100 рублей за килограмм, пожаловались горожане в Интернете.

При этом в сетевых магазинах его стоимость колеблется в районе 85 рублей. А в небольших частных магазинах существенный разброс — от 69 рублей до 100. При этом в соцсетях некоторые даже сообщают о 120 рублях за килограмм.

Владелец продуктового магазина Владимир объяснил, что сейчас существенно подорожала закупка лука на продуктовых базах. У него в магазине он стоит по 69 рублей.

— Раньше мы покупали репчатый лук на базе по 35 рублей, сейчас — по 55. На столько же подорожала и морковка, — отметил предприниматель. Сотрудники базы объяснили рост цены на лук тем, что сейчас межсезонье.

Напомним, ранее в Торгово-промышленной палате области объяснили подорожание лука тем, что сейчас нет его импортных поставок. Раньше его везли в это время года из Турции.

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