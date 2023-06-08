На железной дороге под Ростовом неизвестные подожгли релейный шкаф

В СКЖД напомнили об уголовной ответственности за такие поджоги на железной дороге.
Фото: Александр ГЛУЗ
В четверг, 8 июня, в 01.11 в Ростовской области на железной дороге между станциями «Хапры» и «Ростов-Западный» неизвестные подожгли релейный шкаф. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.
Из-за инцидента два поезда, следовавшие по маршрутам «Ростов – Таганрог» и «Москва – Ейск» опаздывали на тридцать минут.
Кто совершил поджог, неизвестно. Это выясняют правоохранители.
В СКЖД напомнили об уголовной ответственности за такие действия, а также призвали граждан сразу же сообщать о подозрительных действиях правоохранителям, либо по телефону «РЖД» 8 800 775-00-00.
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