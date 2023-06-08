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НовостиОбщество8 июня 2023 9:34

На железной дороге под Ростовом неизвестные подожгли релейный шкаф

Из-за этого задержали два поезда
Дмитрий Кутепов
В СКЖД напомнили об уголовной ответственности за такие поджоги на железной дороге.

В СКЖД напомнили об уголовной ответственности за такие поджоги на железной дороге.

Фото: Александр ГЛУЗ

В четверг, 8 июня, в 01.11 в Ростовской области на железной дороге между станциями «Хапры» и «Ростов-Западный» неизвестные подожгли релейный шкаф. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Из-за инцидента два поезда, следовавшие по маршрутам «Ростов – Таганрог» и «Москва – Ейск» опаздывали на тридцать минут.

Кто совершил поджог, неизвестно. Это выясняют правоохранители.

В СКЖД напомнили об уголовной ответственности за такие действия, а также призвали граждан сразу же сообщать о подозрительных действиях правоохранителям, либо по телефону «РЖД» 8 800 775-00-00.

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