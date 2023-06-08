В небе над Ростовом горожане увидели редкое природное явление — эффект Гало

На Солнце, даже при столь красивом и редком природном явлении, долго смотреть нельзя. Фото: читатель «КП — Ростов-на-Дону».

Жители Ростова начали выкладывать в социальные сети фотографии редкого природного явления — эффекта Гало.

Если посмотреть на Солнце, то вокруг него можно заметить свечение, напоминающее радугу.

Отметим, что обычно такое явление можно наблюдать в морозную погоду. Но в Ростове 8 июня — +26 градусов.

Напомним, что к вечеру 8 июня синоптики прогнозируют, что температура воздуха в городе опуститься до +19 градусов, а скорость ветра достигнет 9 метров в секунду.

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