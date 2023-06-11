Ростовского рыбака на резиновой лодке унесло ночью в Таганрогский залив во время дождя

Спасательную операцию пришлось разворачивать в четыре утра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь с субботы, 10 июня, на воскресенье, 11 июня, в Таганрогский залив течением унесло рыбака из Ростова. Спасать мужчину пришлось сотрудникам экстренных служб. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.

- Около 4.00 в службу спасения поступил звонок о том, что мужчину на резиновой лодке стремительно относит от берега. Виной стали ветер с дождем и отбойная волна или беспечность рыбака, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Спасатели напомнили, что штормовое предупреждение в донском регионе действует все выходные. А на песчаных отмелях Азовского моря — довольно часто встречается такое явление как течение под названиями тягун, отбойное, откатное. Оно отнесло лодку на три километра от береговой линии.

На помощь рыбаку прибыли инспекторы Таганрогского отделения ГИМС и спасатели, которые все это время были на связи с мужчиной по телефону. А именно инструктировали по действиям: что и в каком порядке делать, что нужно надеть спасательный жилет и не паниковать.

- Мужчину благополучно доставили на берег, медицинская помощь ему не понадобилась, - добавили в МЧС.

С рыбаком провели профилактическую беседу и отпустили домой.

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