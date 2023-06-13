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НовостиОбщество13 июня 2023 6:44

Смертность в Ростовской области превысила рождаемость

При этом на Дон больше приехало, чем уехало
Дмитрий Кутепов
Жители Ростовской области стали больше жениться, чем разводиться.

Жители Ростовской области стали больше жениться, чем разводиться.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За первые три месяца 2023 года естественная убыль населения в Ростовской области составила 4688 человек. За это время родились 7945 человек, умерли 14277 человек. Такие данные опубликовал Ростовстат.

При этом увеличилось количество тех, кто переехал жить в Ростовскую область — 23673 человека. Уехали 20653 человек. Подавляющее большинство из них те, кто прибыли из регионов России. Из-за границы прибыли в Ростовскую область 2888 человек. Практически столько же уехали за рубеж — 2809.

В Ростовской области зарегистрировали больше браков (4418), чем разводов (4381). При этом в прошлом году за это же время больше разводились (4250), чем женились (4266).

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