Смертность в Ростовской области превысила рождаемость

Жители Ростовской области стали больше жениться, чем разводиться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За первые три месяца 2023 года естественная убыль населения в Ростовской области составила 4688 человек. За это время родились 7945 человек, умерли 14277 человек. Такие данные опубликовал Ростовстат.

При этом увеличилось количество тех, кто переехал жить в Ростовскую область — 23673 человека. Уехали 20653 человек. Подавляющее большинство из них те, кто прибыли из регионов России. Из-за границы прибыли в Ростовскую область 2888 человек. Практически столько же уехали за рубеж — 2809.

В Ростовской области зарегистрировали больше браков (4418), чем разводов (4381). При этом в прошлом году за это же время больше разводились (4250), чем женились (4266).

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