В Ростове будут судить москвичку за пьяную езду

На этот раз женщине грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростове будут судить 42-летнюю жительницу города Москва, обвиняемую в управлении автомобилем в пьяном виде, при этом ранее лишенную водительского удостоверения за езду в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Во время дознания правоохранители выяснили, что в апреле в Ростове на улице Черешневой сотрудники Госавтоинспекции задержали машину, за рулем которой находилась пьяная москвичка. Как выяснилось, раньше ее уже лишали водительского удостоверения за отказ пройти медосвидетельствование.

На этот раз женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в Ростовской области на трассе «Ростов — Ставрополь» легковушка врезалась в «КамАЗ», из-за чего погибли два человека. По предварительным данным, водитель не справился с управлением машины.

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