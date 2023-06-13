Власти сообщили о состоянии мальчика, доставленного в Москву после обрушения трибун в Ростове

Происшествие случилось 30 мая на территории спортшколы на Гребном канале. Фото: МЧС по Ростовской области

Власти Ростовской области рассказали о состоянии мальчика, которого доставили в Москву после обрушения трибун в Ростове-на-Дону. Об этом стало известно 13 июня.

- По информации врачей, у мальчика наблюдается положительная динамика, - сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

Напомним, что происшествие случилось 30 мая на территории спортшколы на Гребном канале. Сильный порыв ветра опрокинул зрительскую трибуну. В результате чего погибла 45-летняя женщина. Еще 36 человек пострадали, в числе которых 24 ребенка. Среди них был мальчик в тяжелом состоянии. Было принято решение транспортировать его в Москву. Сейчас за его состоянием наблюдают медики столицы.

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(Подробности)