Семье женщины, погибшей из-за обрушения трибуны в Ростове, власти выплатили 100 тысяч рублей

Выплаты в размере 25 тысяч рублей получат также те, кто пострадал при крушении конструкции. Фото: Дмитрий Кутепов

Семье 45-летней женщины, погибшей из-за обрушения трибуны в Ростове, администрация Батайска выплатили 100 тысяч рублей. Это «КП – Ростов-на-Дону» сообщил супруг погибшей.

Отметим, что выплаты в размере 25 тысяч рублей получат также те, кто пострадал при крушении конструкции.

Напомним, что трагедия произошла 30 мая на Гребном канале. Во время спортивного матча сильный порыв ветра снес зрительскую трибуну. В результате ЧП пострадали 36 человек, в числе которых 24 ребенка. Одного мальчика в тяжелом состоянии доставили на лечение в Москву. Сейчас за его состоянием следят медики столицы.

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(Подробности)