Бригаде армейской авиации из Ростовской области присвоили наименование гвардейской

Почетное наименование было дано за проявленный массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество личного состава авиационной бригады.

В Ростовской области присвоили наименование гвардейской бригаде армейской авиации Южного военного округа. Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин.

В торжественной церемонии вручения Георгиевской знаменной ленты, по поручению главы региона Василия Голубева, принял участие заместитель губернатора Ростовской области Вадимом Артемовым.

— Тысячи жителей Ростовской области благодарны вам за помощь в тушении пожаров в Ростове-на-Дону, лесных пожаров в 2017 и в 2021 годах, — обратился к военным Вадим Валентинович. — Сегодня вы с честью выполняете боевые задачи на Запорожском, Херсонском, Луганском, Донецком операционных направлениях, проявляя при этом мужество и отвагу.

Мероприятие прошло на аэродроме авиационной части, где генерал-лейтенант Николай Гостев, командующий армией ВВС и ПВО ЮВО, прикрепил к боевому знамени воинской части Георгиевскую знаменную ленту.

Это почетное наименование было дано за проявленный массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество личного состава авиационной бригады во время боевых действий, при защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Напомним, что военнослужащие Южного военного округа будут помогать выявлять лесные пожары. Для этого они будут использовать беспилотники типа «Орлан-10», на который установлены тепловизоры. С их помощью видно даже небольшие очаги возгорания.

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