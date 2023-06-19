Женщина погибла еще до того, как на место прибыла скорая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове женщина погибла упав с пятого этажа. Происшествие случилось 19 июня на улице Беляева. Об этом "КП-Ростов-на-Дону" сообщили очевидцы .

Женщину обнаружили возле девятиэтажного дома другие жильцы. По словам людей, на вид ей было около 35 лет. Свидетели инцидента вызвали скорую помощь. Однако травмы оказались слишком серьезными - пострадавшая скончалась до приезда медиков.

Официальной информации о происшествии пока нет. Что стало причиной трагедии, неизвестно.

Напомним, в мае в Ростовской области погиб выпавший из окна четырехлетний ребенок. По данным правоохранителей, он залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал.

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