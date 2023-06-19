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НовостиОбщество19 июня 2023 15:40

В Ростове женщина погибла, упав с пятого этажа

По словам очевидцев, на вид пострадавшей было около 35 лет
Дмитрий Кутепов
Женщина погибла еще до того, как на место прибыла скорая.

Женщина погибла еще до того, как на место прибыла скорая.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове женщина погибла упав с пятого этажа. Происшествие случилось 19 июня на улице Беляева. Об этом "КП-Ростов-на-Дону" сообщили очевидцы .

Женщину обнаружили возле девятиэтажного дома другие жильцы. По словам людей, на вид ей было около 35 лет. Свидетели инцидента вызвали скорую помощь. Однако травмы оказались слишком серьезными - пострадавшая скончалась до приезда медиков.

Официальной информации о происшествии пока нет. Что стало причиной трагедии, неизвестно.

Напомним, в мае в Ростовской области погиб выпавший из окна четырехлетний ребенок. По данным правоохранителей, он залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал.

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