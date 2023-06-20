В Ростове при выходе из СИЗО задержали экс-министра ЖКХ региона Андрея Майера

Ранее Андрей Майер обжаловал приговор в Ростовском областном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону, при выходе из СИЗО, задержали бывшего министра ЖКХ региона Андрея Майера. Эту информацию сегодня, 20 июня, в телефонной беседе подтвердил адвокат Владимир Чесноков.

- Действительно, все так и было. Поступили обвинения, но уже по 11 новым эпизодам. Сторона защиты не согласна с решениями относительно подсудимого, а также с озвученными подозрениями, - прокомментировал Владимир Чесноков.

Напомним, бывшего главу МинЖКХ задержали по статье о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) «в связи с неоправданными тратами при благоустройстве парка на улице Вересаева в Ростове-на-Дону».

В марте 2023 года Кировский районный суд донской столицы утвердил приговор в виде 3,5 лет колонии общего режима. Фактически весь этот срок экс-чиновник уже провел в заключении во время следствия и в период тяжб.

Добавим, ранее Андрей Майер обжаловал первоначальный приговор в Ростовском областном суде. В эту инстанцию материалы поступили в мае 2023 года, разбирательства еще не завершились.

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