В Ростове утвердили механизм продажи муниципальных помещений в аварийных домах

Порядок продажи объектов будет определяется специальным актом. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону депутаты городской думы единогласно поддержали возможность продажи аварийных муниципальных помещений и зданий, подлежащих сносу или реконструкции. Ранее порядок вовлечения в оборот подобного имущества требовал уточнений.

Теперь объекты на торги сможет выставлять департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО). Внимание в том числе будут уделять жилым домам, в которых не могут оставаться люди из-за несоответствия построек нормативам благоустроенности.

- Порядок продажи будет определяется актом администрации города, а органы местного самоуправления получат право передавать объекты во временное или постоянное пользование, - рассказал первый заместитель главы сити-менеджера Юрий Овчинников.

Добавим, на этом же заседании также утвердили решение о едином оформлении захоронений героев специальной операции.

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