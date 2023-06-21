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НовостиОбщество21 июня 2023 14:56

Пропавшая три месяца назад глухонемая ростовчанка нашлась

Девушку искали и волонтеры, и полиция
Анна ШИЛЯЕВА

В Ростове нашлась 21-летняя девушка, которая загадочно исчезла несколько месяцев назад. 7 апреля ростовчанка, у которой нет слуха, вышла из дома и не вернулась. Ее родные обратились за помощью к волонтерам и полиции.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что подруга исчезнувшей опасалась, что девушка могла связаться с дурной компанией.

К счастью, эта история оказалась со счастливым концом.

По словам родственников, ростовчанка нашлась.

- Она жила у подруг, кстати, нашла работу. У нее все хорошо, - сообщили близкие ростовчанки «Комсомолке».

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