В Ростове почти две недели разыскивают 32-летнего мужчину

Ильдар Лутфуллин пропал 10 июня. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону в течение двух недель разыскивают 32-летнего Ильдара Вахитовича Лутфуллина. Последний раз близкие общались с ним 9 июня. Больше мужчину никто из знакомых не видел, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

У пропавшего темные волосы и карие глаза. Он худощавого телосложения. Рост – 165 сантиметров.

Во что был одет мужчина на момент исчезновения, неизвестно.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» писала о счастливом случае: когда после трехмесячных поисков родственников и волонтеров нашлась глухонемая жительница донской столицы.

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