В Ростове заседание по делу диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS»* отложили до 10 августа

Следующее заседание по делу пройдет 10 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Южный окружной военный суд отложил до 14.00 10 августа заседание по уголовному делу в отношении троих участников украинской диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS»*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

— Сегодня прокурор сообщил, что ответ не пришел о месте нахождения подсудимых. Поэтому отложили, — сообщили причину откладывания дела в суде.

Напомним, что сегодня, 22 июня, должно было пройти заседание по трем из девяти подсудимых. Их обвиняют в участии в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Их взяли в плен в Мариуполе во время специальной военной операции.

«Медведи SS»* - экстремистские формирование, запрещенное в России.

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