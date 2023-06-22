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НовостиОбщество22 июня 2023 12:31

В Ростове заседание по делу диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS»* отложили до 10 августа

Сегодня должно было пройти заседание по трем из девяти участникам группы
Дмитрий Кутепов
Следующее заседание по делу пройдет 10 августа.

Следующее заседание по делу пройдет 10 августа.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Южный окружной военный суд отложил до 14.00 10 августа заседание по уголовному делу в отношении троих участников украинской диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS»*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

— Сегодня прокурор сообщил, что ответ не пришел о месте нахождения подсудимых. Поэтому отложили, — сообщили причину откладывания дела в суде.

Напомним, что сегодня, 22 июня, должно было пройти заседание по трем из девяти подсудимых. Их обвиняют в участии в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Их взяли в плен в Мариуполе во время специальной военной операции.

«Медведи SS»* - экстремистские формирование, запрещенное в России.

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