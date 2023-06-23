Средняя зарплата в Ростовской области за год увеличилась на 15,7%

По итогам первого квартала 2023 года средняя зарплата в Ростовской области достигла 46931 рубля Фото: Михаил ФРОЛОВ

По итогам первого квартала 2023 года средняя зарплата в Ростовской области составила 46931 рубль. Это на 15,7% больше, чем было годом ранее, сообщила руководитель Ростовстата Марина Самойлова.

Рост зарплаты Марина Александровна оценила как «достаточно значимый» и добавила, что в прошлом году тоже был прирост показателя.

Все данные по зарплатам были сделаны на основе той информации, которую сдают в органы государственной статистики предприятия и организации.

При этом реальная заработная плата, которая рассчитывается с учетом индекса потребительских цен, в первом квартале 2023 года увеличилась не так сильно — на 4,5%.

— Такое соотношение показателей говорит о том, что очевидно мы наблюдаем замедление темпов роста потребительских цен. То есть достаточно высокий показатель реальной заработной платы, — резюмировала Марина Самойлова.

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