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НовостиОбщество23 июня 2023 14:15

С начала года цены в Ростовской области увеличились на 2,6%

Больше всего подорожали услуги — на 3,5%
Дмитрий Кутепов
По общему индексу потребительских цен Ростовская область находится в рамках общероссийских тенденций.

По общему индексу потребительских цен Ростовская область находится в рамках общероссийских тенденций.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Индекс потребительских цен в Ростовской области с декабря 2022 года по май 2023 года составил 102,6%, сообщила руководитель Ростовстата Марина Самойлова.

При этом продовольственные товары подорожали на 2,6%, непродовольственные — на 3,3%, услуги — на 3,5%.

— По общему индексу потребительских цен Ростовская область находится в рамках общероссийских тенденций, — отметила Марина Александровна.

Среди продуктов больше всего прибавили в цене плодоовощные товары. Они из-за фактора сезонности с начала года дорожали больше всего. При этом сейчас они дешевеют, так как на прилавках появились овощи и фрукты, произведенные в Ростовской области.

Напомним, что за год средняя зарплата в Ростовской области увеличилась на 15,7%, достигнув 46931 рубля. При этом, по данным органа статистики, реальная зарплата увеличилась всего на 4,5%.

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