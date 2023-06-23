С начала года цены в Ростовской области увеличились на 2,6%

По общему индексу потребительских цен Ростовская область находится в рамках общероссийских тенденций. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Индекс потребительских цен в Ростовской области с декабря 2022 года по май 2023 года составил 102,6%, сообщила руководитель Ростовстата Марина Самойлова.

При этом продовольственные товары подорожали на 2,6%, непродовольственные — на 3,3%, услуги — на 3,5%.

— По общему индексу потребительских цен Ростовская область находится в рамках общероссийских тенденций, — отметила Марина Александровна.

Среди продуктов больше всего прибавили в цене плодоовощные товары. Они из-за фактора сезонности с начала года дорожали больше всего. При этом сейчас они дешевеют, так как на прилавках появились овощи и фрукты, произведенные в Ростовской области.

Напомним, что за год средняя зарплата в Ростовской области увеличилась на 15,7%, достигнув 46931 рубля. При этом, по данным органа статистики, реальная зарплата увеличилась всего на 4,5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовстате рассказали, в каких сферах экономики больше всего платят

Среди них оказались деятельность в области информатики и связи, финансовая и страховая деятельность, добыча полезных ископаемых, профессиональная, научная и техническая деятельность (подробности)