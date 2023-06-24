В аптеках Ростова-на-Дону лекарств достаточно, перебоев с поставками нет

Сейчас ростовские аптеки работают по обычному графику Фото: Даниил ОПАРИН

В аптеках Ростова-на-Дону имеется достаточное количество лекарств. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает Росздравнадзор со ссылкой на свой территориальный орган управления.

- В связи с распространяемой в социальных сетях информацией о якобы нехватке лекарств в Ростове-на-Дону сообщаем, что как в аптеках, так и в региональной оптовой сети находится достаточное количество лекарственных препаратов, - заявили в ведомстве.

Уточняется, что сейчас ростовские аптеки работают по обычному графику.

- Перебоев или затруднений с поставками лекарственных средств для медицинского применения со стороны оптовых организаций, а также ажиотажного спроса со стороны населения не зафиксировано, - добавили в Росздравнадзоре.

Напомним, ранее глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко рассказал, что сбоев в работе скорой помощи нет. Количество вызовов не превышает статистики обычного дня. Экстренная и неотложная помощь оказывается в штатном режиме.

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