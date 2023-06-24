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НовостиОбщество24 июня 2023 16:22

Автовокзал в Ростове-на-Дону приостановил продажу билетов на ряд направлений

Такая же ситуация на других автовокзалах
Ангелина СКИБА
Нельзя уехать по направлениям, которые перекрыты на донских трассах

Нельзя уехать по направлениям, которые перекрыты на донских трассах

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 24 июня, главный автовокзал Ростова-на-Дону приостановил продажу билетов на некоторые направления. Информация об этом поступила от министерства региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

- Была приостановлена продажа на направления, по которым временно перекрыто движение. Это касается всех автовокзалов, - разъяснили власти.

На главном ж/д вокзале донской столицы также отметили спрос на различные маршруты, некоторые билеты также проблематично выкупить.

При этом «Ростов-Главный» продолжает работу в штатном режиме. Поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику. Принимаются меры безопасности для бесперебойной работы ж/д транспорта.

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