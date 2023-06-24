Автовокзал в Ростове-на-Дону приостановил продажу билетов на ряд направлений

Нельзя уехать по направлениям, которые перекрыты на донских трассах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 24 июня, главный автовокзал Ростова-на-Дону приостановил продажу билетов на некоторые направления. Информация об этом поступила от министерства региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

- Была приостановлена продажа на направления, по которым временно перекрыто движение. Это касается всех автовокзалов, - разъяснили власти.

На главном ж/д вокзале донской столицы также отметили спрос на различные маршруты, некоторые билеты также проблематично выкупить.

При этом «Ростов-Главный» продолжает работу в штатном режиме. Поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику. Принимаются меры безопасности для бесперебойной работы ж/д транспорта.

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