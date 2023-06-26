На трассе «Ростов — Ставрополь» в ДТП пострадали два семилетних мальчика и два водителя

Двоих детей от сильных травм спасли специальные удерживающие устройства. Фото: пресс-служба ГИБДД Ростовской области.

В воскресенье, 25 июня, в 15.05 в Зерноградском районе Ростовской области на трассе «Ростов — Ставрополь» произошло ДТП с участием двух автомобилей, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщили в ГИБДД области.

В Госавтоинспекции отметили, что, по предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель «Лады Весты» не справился с управлением, и его машина выехала на полосу встречного движения в месте, где это запрещено. Там она столкнулась с автомобилем «Пежо».

В аварии пострадали 71-летний водитель «Лады Весты», 46-летний водитель «Пежо», а также его два семилетних пассажира. От сильных травм детей спасли специальные удерживающие устройства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамвайные стрелки около цирка Ростова предлагают заменить после визита ЧВК «Вагнер»

Речь идет об участках рельсов на углу проспекта Буденновского и улицы Максима Горького (подробности)