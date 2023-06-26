В ростовских парках на входе появились баннеры с призывом «не допустить крови»

Такой баннер появился при входе в парк Горького. ФОТО: Попова Екатерина

В городских парках при входе появились баннеры. Фото с ними появилось в социальных сетях. Они набрали тысячи просмотров и сотни лайков.

Так, в парке Горько,со стороны Большой Садовой, на синем полотне белыми буквами написано обращение: «Братья! Не допустим крови! Здесь нет врагов! Победим только вместе!». Аналогичный баннер есть и в парке им. Н. Островского.

Напомним, 24 июня в Ростов прибыли мужчины в военной форме и военная техника. Они находились в донской столице почти сутки. Колонна покинула город в ночь на 25 июня.

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