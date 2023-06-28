За липовую инвалидность в Ростовской области осудили чиновницу

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно. Фото: Мария ЛЕНЦ

Гуковский городской суд признал виновной местную чиновницу в получении социальных выплат по липовой справке об инвалидности. Об этом сообщили в региональной пресс-службе УФСБ России.

Сотрудники ФСБ выяснили, что сотрудница местного подразделения федерального органа исполнительной власти предоставила в отделение Пенсионного фонда России незаконную справку об инвалидности. Получила она ее в отделении №30 главного бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области.

По липовой справке женщина получила от Пенсионного фонда 1 миллион 86 тысяч рублей.

Женщину осудили по статье «Мошенничество при получении выплат», приговорив ее к трем годам лишения свободы. Отметим, что приговор уже вступил в силу.

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