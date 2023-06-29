Из центра Ростова-на-Дону пропали модульные туалеты

В администрации рассказали, почему убрали уличные уборные Фото: Иван ВИСЛОВ

Из центра Ростова пропали модульные туалеты. В администрации донской столицы рассказали порталу 1рнд, что случилось с уличными уборными.

Отметим, что горожане в соцсетях сообщили, что с нескольких улиц в центре пропали модульные туалеты. Они находились в сквере Седова, напротив ЦГБ и на улице Пушкинской в районе публичной библиотеки. Каждая уборная обошлась городу в 2,9 млн рублей.

Как сообщили в департаменте ЖКХ города, сейчас они находятся на Гребном канале и в зоопарке, там как там наблюдается «большое количество посетителей указанных учреждений». Когда уборные вернут на прежние места – неизвестно.

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(Подробности)