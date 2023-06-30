В Ростове могут появиться лавочки и урны, сделанные заключенными

Пока достигнута договоренность о заключении контракта на поставку лавочек и урн для благоустройства города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове могут установить лавочки и урны, которые сделали заключенные. Об этом сообщается на сайте ГУФСИН России по Ростовской области.

- 28 июня состоялась рабочая встреча начальника исправительной колонии-10 подполковника внутренней службы Владимира Новикова и заместителя главы администрации Железнодорожного района Ростова-на-Дону Владимира Макарова. По итогам достигнута договоренность о заключении контракта на поставку лавочек и урн для благоустройства города, – пояснили в управлении.

Представители администрации оценили производственные возможности колонии, а также выпускаемые лавочки и урны. Они пришли ко мнению, что эти предметы вполне могут занять место на улицах города.

Ранее «КП – Ростов-на-Дону» писала о том, что в Ростовской области заключенных хотели привлечь к производству металлических контейнеров для мусора.

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