Закрытый аэропорт Платов начал набор персонала в Ростовской области

Какие именно специалисты потребовались аэропорту, не уточняется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области аэропорт Платов, который остается закрытым с 24 февраля 2022 года, планируется набрать несколько сотрудников. Эту информацию сегодня, 29 июня, подтвердили в пресс-службе донской аэрогавани.

Как рассказали журналисту «КП - Ростов-на-Дону», предварительно, речь идет о трех вакансиях. Какие именно специалисты потребовались, не уточнили, пообещав прокомментировать ситуацию позже.

Ранее донские СМИ сообщили, что в Платов якобы собираются набрать от 15 до 18 человек: поваров, фельдшеров, спасателей, специалистов по персоналу и других работников.

Напомним, весной 2023 года специальная комиссия заявила о готовности аэрогавани к работе в летний период. Это ежегодная проверка, во время которой обычно проводят тренировку персонала, а также проверяют состояние объектов инфраструктуры, транспорт и технику.

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