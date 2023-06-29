Депутат Госдумы разберется в ситуации, связанной с концертом Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону

Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина. Фото: пресс-служба ЗСРО

Депутат Государственной Думы от Ростовской области Екатерина Стенякина пообещала, что выяснит причины, по которым Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» выступили на площадке КСК «Экспресс» в Ростове-на-Дону. Об этом со ссылкой на интервью «Абзацу» сообщает издание РИА Новости.

- Нужно разобраться с ситуацией, - подчеркнула Екатерина Стенякина.

Напомним, представитель Госдумы изначально выступала против проведения концерта Дианы Арбениной, заявляя об иной точке зрения исполнительницы относительно Крыма и специальной операции.

После этого Екатерина Стенякина сообщала о возможности отмены выступления группы «Ночные снайперы», так как «мероприятие не планировалось в принципе».

Сама же Диана Арбенина подчеркивала в социальных сетях, что все планы относительно Ростова-на-Дону в силе. В итоге музыкальное шоу состоялось 27 июня.

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