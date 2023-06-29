В Ростове отремонтировали ворота цирка, пострадавшие от танка ЧВК «Вагнера»

Ворота цирка отремонтировали, а колонны пока стоят со следами повреждений. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове восстановили ворота государственного цирка на проспекте Буденновском, пострадавшие от танка ЧВК «Вагнера».

Рабочие выровняли ворота, сейчас они находятся в закрытом виде. При этом кирпичные колонны, к которым крепятся ворота, пока восстанавливать не стали. Также шестеро рабочих меняют старую плитку на новую.

Напротив ворот будет новая дорожная плитка. Фото: Дмитрий Кутепов

Напомним, ранее на проспекте Буденновском, в том числе и напротив цирка, на проезжей части заменили часть верхнего слоя асфальта, пострадавшего от военной техники.

Напомним, что 24 июня во время захвата ЧВК «Вагнера» штаба Южного военного округа один из танков был во внутреннем дворе цирка. При заезде и выезде он повредил ворота.

Танк ЧВК, повредивший ворота. Фото: Дмитрий Кутепов

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