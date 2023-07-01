Жители Ростова-на-Дону возмутились из-за отсутствия горячей воды на Западном

Некоторые вынуждены греть тазики и чайники с середины мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В конце июня некоторые жители Западного в Ростове-на-Дону пожаловались на отсутствие горячей воды. Люди сообщили в соцсетях, что вынуждены греть тазики и чайники, чтобы искупаться, с середины мая.

- Огромная просьба к жителям нашего города. Если вы где-то услышали или стали свидетелем прорыва горячей воды. Не сочтите за труд, дайте, пожалуйста, знать об этом ростовчанам с Западного. Хотя бы будет шанс помыться. Холодную привезем с собой, горячую оплатим, - иронично пошутил в комментариях VK житель донской столицы.

«Ростовские тепловые сети» уже должны были завершить все гидравлические испытания. Сейчас могут устранять повторные дефекты коммуникаций. Ситуацию ранее прокомментировали городские власти.

- Вопрос скорейшего обеспечения горячим водоснабжением наиболее приоритетный. Перед ресурсоснабжающими организациями поставлена задача мобилизовать все ресурсы и привлечь дополнительные силы для организации круглосуточной работы по ликвидации оставшихся дефектов на сетях, - говорится в ответе администрации в комментариях.

Добавим, сейчас в центре Ростова, на пересечении Ворошиловского и Варфоломеева, ведут замену тепломагистрали. Работы планируют завершить к утру 2 июля.

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