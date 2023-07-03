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НовостиОбщество3 июля 2023 7:29

В Таганроге открыли новый паломнический маршрут

Все желающие смогут посетить места, связанные с почитанием святого Павла Таганрогского
Ангелина СКИБА
Верующие поклонятся мощам праведного Павла Таганрогского в Никольском храме

Верующие поклонятся мощам праведного Павла Таганрогского в Никольском храме

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области открыли паломнический маршрут «По стопам праведного Павла Таганрогского». Первым с новым направлением уже ознакомился владыка Артемий, говорится на сайте Никольского храма Таганрога.

- Маршрут включает в себя Никольский храм, где почивают мощи праведного Павла, храм Всех святых, где отпевали старца, а также часовню над его могилой, где покоится старица Мария и его послушники. Можно также посетить келью святого и отведать трапезу после пути, - рассказал настоятель Никольского храма иеромонах Маврикий (Звягинцев).

Планируется, что на каждом месте паломники будут ставить памятные печати в подорожной грамоте.

Добавим, 2 июля к новому причалу порта Таганрога пришвартовался первый круизный лайнер с туристами. Для гостей города провели две экскурсии.

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