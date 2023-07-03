В Ростове заявили, что туалеты на набережной списывают оплату и не открываются

Уличные уборные должны быть открыты с 7 до 23 часов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Ростова-на-Дону пожаловались в соцсетях на туалеты, которые находятся в пределах городской набережной. По словам женщины, при входе оплата с карты списывается, но дверь в помещение остается закрытой.

- На набережной не работают туалеты, причем идет списание с карт. Сначала сумма списывается, а потом пишет «карта не принимается». Не указано ни телефонов, ни контактов. Много людей оплачивают подобным образом, - написала возмущенная ростовчанка.

В комментариях интернет-пользователи удивились ситуации, и посоветовали обратиться в прокуратуру, если техника действительно перестала работать, и владельцы не обращают на это внимание.

Некоторые предположили, что кабинки на самом деле действующие, но их запирают на ключ, и оплату принимают наличными.

Вероятно, речь идет о туалетах, которые закупили для города пару лет назад. Тогда заявлялось, что уборные удобны для посетителей, а также оснащены системами обогрева и вентиляции. Они должны быть открыты с 7 до 23 часов.

Добавим, ранее стало известно, куда пропали модульные туалеты из центра Ростова-на-Дону.

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