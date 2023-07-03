Константин Тихонов покинет пост главы Ленинского района Ростова-на-Дону

Увольнение главы районной администрации подтвердили городские власти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Ленинского района Ростова-на-Дону Константин Тихонов планирует покинуть должность. Эту информацию 3 июля подтвердили в пресс-службе городской администрации.

- Завтра у Константина Михайловича последний рабочий день, - прокомментировали журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Предварительно, было написано заявление по собственному желанию. Дальнейшие планы управленца пока неизвестны.

Напомним, специалиста утвердили в должности в декабре 2022 года. Тогда его кандидатуру большинством голосов поддержали депутаты городской думы. До этого чиновник был председателям комитета по торговле и бытовому обслуживанию Ростова, а также занимал руководящие должности в различных коммерческих организациях.

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